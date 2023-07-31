ABD'de lunaparktaki oyuncak, arıza nedeniyle 10 dakika geri geri döndü Bir lunaparkta hızla ileri geri giden bir oyuncağın arızalanması sonucu eğlence tutkunları, 10 dakika geri geri hareket etmek zorunda kaldı. Olayın ardından "Music Express" oyuncağının kullanıma kapatıldığı belirtildi.

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Lunaparktaki eğlence, faciayla bitiyordu... Neyse ki korkulan olmadı...

ABD’nin New York eyaletinin Westchester bölgesindeki "Rye Playland" adlı lunaparkta, hızla ileri geri giden bir oyuncak arızalandı.

10 dakika geri geri döndüler

O sırada oyuncakta eğlenenler, 10 dakika geri geri hareket etmek zorunda kaldı.

23 Temmuz'da yaşanan olayın görüntüsü, kısa video paylaşım platformu TikTok'ta yer aldı.

Videonun paylaşılmasının ardından olay, basına yansıdı.

Elektrik kesilince durdu

Arıza nedeniyle 10 dakika boyunca hızla geri geri dönen "Music Express" adlı oyuncağın, acil butonu kullanılmasına rağmen ancak elektriğin kesilmesiyle durdurulabildiği bildirildi.

Kullanıma kapatıldı

Olayın ardından "Music Express" oyuncağının kullanıma kapatıldığı belirtildi.

Arızalanan oyuncakta ölen ya da yaralananların olmadığı kaydedildi.