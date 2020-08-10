Chicago kentinde bir grup, mağazaları yağmalayıp, iş yerlerine zarar verdi.

ABD, yağma olaylarına sahne olmaya devam ediyor.

Chicago Polisi Sözcüsü Tom Ahem, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Michigan Caddesi'nde bir grubun mağazaları yağmaladığını ve iş yerlerine zarar verdiğini kaydetti.

DÜKKANLAR YAĞMALANDI

Yağmacılar ortalığı birbirine katarken, mağaza ve iş yerlerinde büyük hasarlar meydana geldi.

Gruptan birilerinin polise ateş açmasına üzerine karşılık verildiği, 13 polis memurunun yaralandığı duyuruldu.

ABD'de mağazalar yağmalandı VİDEO

"KENTİMİZ İÇİN UTANÇ"

Olaylara karışan 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, kent merkezinde metro ve otobüs seferleri bir süreliğine durduruldu.

Öte yandan Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfood da yaptığı açıklamada, "Bu olanlar kentimiz için bir utanç." değerlendirmesinde bulundu.