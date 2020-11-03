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    ABD'de mağazaların seçim önlemi

    ABD'de mağazaların seçim önlemi

    ABD'de bugün yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde mağazalar güvenlik önlemlerini artırdı.
    • AA
    • 03.11.2020 - 08:41
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 09:22
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    Siyahi Amerikalı George Floyd'un, polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan şiddet içerikli protestolar, seçim öncesinde iş yeri sahiplerini endişelendiriyor.

    Washington'daki mağazalar, bankalar ve iş merkezlerinin de içinde olduğu birçok bina, seçim sonrasında muhtemel protesto veya yağma olaylarına dair önlem almaya başladı.

    POLİS UYARDI

    Bununla beraber New York'ta da benzer endişelerin hakim olduğu ve çeşitli güvenlik önlemlerinin alındığı, New York polisinin halka uyarılarda bulunduğu belirtildi.

    ABD de mağazaların seçim önlemi #1

    MAĞAZALAR TAHTA PLAKALARLA KAPATILDI

    Binaların dış camlarını ve giriş kapılarını tahta plakalarla kapatan işletmeciler, seçim öncesi ve sonrasında mesai yapacak güvenlik çalışanlarının sayısını da artırdı.

    ABD'de mağazaların seçim önlemii VİDEO

    ABD de mağazaların seçim önlemi #2

    Öte yandan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), seçim sonrasında şiddete ve yağma olaylarına karışanları sıkı bir şekilde takip edeceklerini ve haklarında gerekli işlemleri yapacaklarını duyurdu.

    ABD de mağazaların seçim önlemi #3

    ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'da başkanlık yarışını kazanmasının ardından, yemin töreni günü şiddetli protestolar yaşanmış, çok sayıda dükkan yağmalanırken birçok araba ateşe verilmişti.

    ABD de mağazaların seçim önlemi #4

    ABD de mağazaların seçim önlemi #5

    ABD de mağazaların seçim önlemi #6

    ABD de mağazaların seçim önlemi #7

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    ABD de mağazaların seçim önlemi #10

    ABD de mağazaların seçim önlemi #11

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