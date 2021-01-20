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    ABD’de maske takmayan kadın uçaktan atıldı

    Virginia'ya giden uçakta bulunan kadın yolcu, maske takmayınca önce diğer yolcularla tartıştı, sonrasında alkışlar eşliğinde uçaktan indirildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 11:36
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 12:07
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    ABD’de maske takmayan kadın uçaktan atıldı

    Dünyada koronavirüsten en fazla can kaybının yaşandığı ABD’de, vaka sayısı 25 milyona yaklaştı.

    Özellikle kurallara uyulmaması salgını daha da yaydı. Salgın, naleredeyse 1 yıla yaklaştı ancak ülkede hala maske takmayıp, mesafelerine dikkat etmeyenler var.

    AĞZINDA MASKE YOKKEN BAĞIRIP, ÇAĞIRDI

    Bu görüntü, Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı'ndan Virginia'ya giden Amerikan Hava Yolları'na ait bir uçaktan…

    Kadın yolcu maske takmayı reddedip, uçakta bulunan diğer yolcularla tartışmaya başladı. Ağzında maske yokken bağırıp çağıran kadın, daha sonra yerine oturdu.

    Bir süre sonra da erkek bir yolcu, yanındaki polisle kadının yanına geldi.

    Amerika'da maske takmayan kadın uçaktan atıldı İZLE

    ALKIŞLAYARAK GÖNDERDİLER

    Bu sırada yolculardan biri de “Eğer ayağa kalkmazsan, daha da kötüye gidecek.” diye seslendi. Kısa zaman sonra polis, kadını uçaktan indirdi.

    Bu durumdan memnun kalan diğer yolcular, alkışlayarak polise destek verdi.

    ABD’de maske takmayan kadın uçaktan atıldı #1

    ABD’de maske takmayan kadın uçaktan atıldı #2

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