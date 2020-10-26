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    ABD'de maskesiz kadına kelepçeli gözaltı

    Tennessee eyaletinde yaşanan olayda bir kadın, maske takmadığı gerekçesiyle polislerce gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 10:19
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 10:54
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    ABD'de maskesiz kadına kelepçeli gözaltı

    ABD'de, koronavirüs kaynaklı yaklaşık 9 milyon vaka ve 230 binden fazla ölüm kaydedildi.

    Her iki istatistik, ABD'yi salgının merkezi haline getirirken ülkedeki yetkililer, havaların soğumasıyla birlikte enfeksiyon oranının artmasından endişe duyuyor.

    MASKESİZ KADIN, POLİSE TAKILDI

    Tennessee eyaletinin başkenti Nashvill'de bir kadının, maske takmadığı gerekçesiyle polisler tarafından etrafı çevrildi.

    Maske giymenin zorunlu olduğu belirtilen bölgede polisler, maske takmayan diğer insanlara neden aynı uygulamayı yapmadıkları konusunda tepki gördü.

    TERS KELEPÇEYLE GÖZALTI

    Önünde "Trump 2020" yazılı tişört giydiği görülen maskesiz kadın, polislerce ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

    ABD'de maske takmayan kadına kelepçeli gözaltı ViDEO

    ABD de maskesiz kadına kelepçeli gözaltı #1

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