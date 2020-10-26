ABD'de maskesiz kadına kelepçeli gözaltı

Tennessee eyaletinde yaşanan olayda bir kadın, maske takmadığı gerekçesiyle polislerce gözaltına alındı.

ABD'de, koronavirüs kaynaklı yaklaşık 9 milyon vaka ve 230 binden fazla ölüm kaydedildi.

Her iki istatistik, ABD'yi salgının merkezi haline getirirken ülkedeki yetkililer, havaların soğumasıyla birlikte enfeksiyon oranının artmasından endişe duyuyor.

MASKESİZ KADIN, POLİSE TAKILDI

Tennessee eyaletinin başkenti Nashvill'de bir kadının, maske takmadığı gerekçesiyle polisler tarafından etrafı çevrildi.

Maske giymenin zorunlu olduğu belirtilen bölgede polisler, maske takmayan diğer insanlara neden aynı uygulamayı yapmadıkları konusunda tepki gördü.

TERS KELEPÇEYLE GÖZALTI

Önünde "Trump 2020" yazılı tişört giydiği görülen maskesiz kadın, polislerce ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

ABD'de maske takmayan kadına kelepçeli gözaltı ViDEO