ABD'de metro raylarına düşerek bayıldı: Polisler kurtardı New York metrosunda dengesini kaybederek metro raylarına düşen ve ardından bayılan şahsı, olay yerinde bulunan polis ekipleri kurtardı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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DHA

ABD'de bir metroda hareketli anlar yaşandı...

Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan New York'ta, 16 Mart tarihinde bir vatandaş metro raylarına düşerek bayıldı.

Bunun üzerine olay yerinde bulunan polisler, düşen şahsı kurtarmak için harekete geçti.

Güçlükle ayıldı

Polisler raylara inerek, hareketsiz yatan vatandaşı uzun uğraşlar sonucu güçlükle uyandırarak bekleme alanına çıkardı.

New York polisinden dün yapılan açıklamada, “İki transit polis, bir adamın metro raylarına düşmesi, bilincini kaybetmesi ve trenin çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine olağanüstü bir cesaret gösterdi.” denildi.

Polislerin gelmekte olan treni durdurmayı başardığı ve rayda bilinçsiz bir durumda yatmakta olan adamı kurtardığı ifade edildi.

O anlar kamerada

Yaşanan o anlar, kurtarma çalışması sırasında polisin vücut kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)