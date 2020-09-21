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    ABD’de mohawk model saçıyla rekor kırdı

    Joseph Grisamore, 108 santimetre uzunluğundaki "en uzun mohawk" model saçlarıyla kendi rekorunu kırarak, Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.
    • AA
    • 21.09.2020 - 07:51
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    ABD’de mohawk model saçıyla rekor kırdı

    ABD’nin Minnesota eyaleti Park Rapids şehrinde yaşayan Joseph Grisamore, dünya genelinde pek yaygın olmayan ve “Mohawk" model olarak adlandırılan saçlarıyla kendi rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

    Grisamore, 108 santimetre uzunluğundaki saçlarını havada tutabilme özelliği ile ülkede ilgi odağı oldu.

    NEREDEYSE KENDİ BOYUYLA EŞİTLENECEK

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Grisamore, “İnsanların verdikleri tepkilerin de oldukça paha biçilmez olduğunu kabul ediyorum. 1.85 metre uzunluğundayım ve mohawk’ımın da uzunluğu 110 santimetreye doğru ilerliyor.” diye konuştu.

    ABD’de mohawk model saçıyla rekor kırdı #1

    Grisamore ayrıca, saçı için çok fazla ürün kullanmadığını genellikle saç stilistine saçını yaptırdığını söyledi.

    2021 BASKISINDA YER ALACAK

    Mohawk’ıyla araçlara binmenin neredeyse imkansız olduğunu belirten Grisamore, saçını yaptırdığında hareketlerinin kısıtlandığını belirterek, “Saçlarımın verdiği zorluğa rağmen rekor sahipleri listesine girmekten gurur duyuyorum.” diye konuştu.

    Grisamore’un Guinness Dünya Rekorları 2021 baskısında yer alacağı kaydedildi.

    ABD’de mohawk model saçıyla rekor kırdı #2

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