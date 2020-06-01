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    ABD'de nehre gire Türk öğrenci boğuldu

    California eyaletinde nehre girdikten sonra kaybolan Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu.
    • AA
    • 01.06.2020 - 07:29
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    ABD'de nehre gire Türk öğrenci boğuldu

    California'daki Türk toplumundan edinilen bilgiye göre, perşembe günü yüzmek için Sacramento kentindeki San Jaoquin Nehri'ne giren 27 yaşındaki Türk öğrenci Umut Felik'in cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

    Felik'in kimliğinin, arkadaşları tarafından teyit edildiği, ceset üzerinde otopsinin ise salı günü yapılacağı kaydedildi.

    "UMUT FELİK" ETİKETİYLE ÇAPRI YAPILMIŞTI

    Contra Costa Bölge Şerifi Limmy Lee, dün yaptığı basın toplantısında, Felik'i arama çalışmalarının devam ettiğini kaydederken, San Francisco'da öğrenci olan Felik'in ailesi ve arkadaşları da bulunması için Twitter'dan "UmutFelik" etiketiyle çağrı yapmıştı.

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