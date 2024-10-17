ABD'de, New York'un ortasına güvercin heykeli dikildi

AA

ABD'de New York'un en işlek bölgelerinden biri olan Manhattan'da şehrin göbeğine dikilen heykel görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Kolombiya asıllı sanatçı Ivan Argote, kendi elleriyle alüminyumdan yaptığı güvercin heykelini Manhattan’da 10. Cadde ile 30. Sokak'ın kesiştiği noktaya yerleştirdi.

Sanatçının 'Dinozor' ismini verdiği bu heykelin, tam 5 metre yüksekliğinde olduğu öğrenildi.

HİÇBİR ANLAMI YOK

Caddeden geçen herkesin dikkatini çeken bu heykelin, şehrin bir simgesi ya da özel bir anlamı olduğunu düşüünlüyordu.

Ancak heykelin hiçbir durumu veya kişiyi temsil etmediği anlaşıldı.

"UÇAN SIÇAN"

Heykeline gelen eleştirilere cevap veren sanatçı, aslında bir ikileme dikkat çekmek istediğini belirterek şu cümleleri kullandı:

İnsanlar güvercinlerden daha büyük oldukları için genellikle "uçan sıçan" olarak adlandırılıyorlar, ve bu kuşlardan daha güçlü olarak kabul ediliyor.

Ancak bu kez heykel, bu anlatıyı tersine çeviriyor; çünkü Dinozor isimli bu kuş, araçların ve geçenlerin üzerinde yükselerek pasif bir egemenlik oluşturuyor.

"DÜNYANIN KARANLIK KÖŞELERİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"