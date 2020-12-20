ABD'de ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon aşı dağıtılacak

ABD'de ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon aşı dağıtılacak

ABD'de, koronavirüs aşılarının dağıtımından sorumlu General Gustave Perna, ocak ayının ilk haftasına kadar eyaletlere toplam 20 milyon aşı dağıtacaklarını söyledi.

General Gustave Perna, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BioNTech/Pfizer şirketlerinin ürettiği koronavirüs aşısından ülke genelinde şu ana kadar 2,9 milyon dağıtıldığını ifade etti.

20 MİLYON DOZ DAĞITILACAK

İlaç şirketi Moderna’nın koronavirüs aşısıyla birlikte ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon doz dağıtmayı planladıklarını kaydeden Perna, dağıtımın planlandığı şekilde devam ettiğini kaydetti.

"SORUMLULUĞU ÜZERİME ALIYORUM"

Perna, bu haftaki koronavirüs aşı dağıtımına ilişkin şikayetlerin de iletişimsizlikten kaynakladığına işaret ederek, “Bu konudaki sorumluluğu üzerime alıyorum, dağıtım devasa bir iş ve mükemmel değil, bazı aksaklıklar olabilir.” ifadelerini kullandı.