ABD'de öğrencilerin okulda telefon kullanması yasaklanıyor ABD'nin California eyaletindeki okullar, kabul edilen yeni yasa sayesinde öğrencilerin akıllı telefon kullanımını yasaklayan ve belirli durumlarda kısıtlayan kuralları uygulamaya koyacak.

AA

Küçük çocuklar arasında yaygın hale gelen ekran bağımlılığı, okuma ve öğrenme becerilerinde ciddi bir düşüşe ve dikkat bozukluklarına neden oluyor.

Okullarda da telefon kullanımına izin verilmesiyle, küçük yaştaki öğrencilerin ekran bağımlılığı okul hayatına da olumsuz bir şekilde yansıyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bu duruma ilişkin yeni bir karar alındı.

OKULLARDA TELEFON KULLANIMI YASAKLANDI

Vali Gavin Newsom'un imzaladığı yeni yasa uyarınca, eyaletteki okullar öğrencilerin akıllı telefon kullanımını kısıtlayan kuralları uygulamak zorunda kalacak.

Yasa, okul yönetimlerinin 1 Temmuz 2026'ya kadar kampüslerde veya okullarda öğrencilerin akıllı telefon kullanmalarını yasaklamak veya belirli durumlarla sınırlamak için kurallar koymasını şart koşuyor.

ÖĞRENCİLERİN RUH SAĞLIĞININ KORUNMASI AMAÇLANIYOR

Yasa ayrıca sınıflardaki dikkati dağıtıcı unsurları ve sosyal medyanın çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyor.

"YASA ÖĞRENCİLERİN DÜNYAYA ODALANMASINA YARDIMCI OLACAK"

Newsom, konuyla ilgili açıklamasında, "Yeni yasa, öğrencilerin okuldayken ekranlara değil, akademik çalışmalarına, sosyal gelişimlerine ve dünyaya odaklanmasına yardımcı olacak." dedi.

Daha önce Florida, Louisiana, Indiana'nın da aralarında olduğu pek çok eyalet öğrencilerin okulda telefon kullanımını kısıtlamayı amaçlayan yasalar çıkarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)