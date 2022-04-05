Geçtiğimiz günlerde vurularak öldürülen rap müzik sanatçısının, hayranları için sahnede sergilendiği ve önünde dans edildiği ortaya çıktı.

ABD'nin Maryland eyaletinde ünlü bir rap müzik sanatçısı, 18 Mart tarihinde vurularak öldürüldü.

Geleceğin rapçisi olarak adlandırılan Goonew isimli sanatçı, ölümünün üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen rahat bırakılmadı.

Yakınları tarafından hala haberlere konu edilen rapçinin hayranları için bir gece kulübünde etkinlik düzenlendi.

ÖLÜ BEDENİNİN ÖNÜNDE DANS ETTİLER

Düzenlenen etkinlikte rapçi Goonew, kıyafetleri giydirilerek sahnede sergilendi. Goonew'in sergilendiği sırada hayranlarının, önünde dans ettiği görüldü.

TEPKİ ÇEKTİ

Kameraya yansıyan görüntülerde cansız bedenin karşısında dans eden hayranlar, sosyal medya kullanıcılarının tepki göstermesine neden oldu.

ABD'de öldürülen rap müzik sanatçısı sahnede sergilendi ViDEO

50 CENT ŞAŞKIN

Bu duruma şaşıran isimlerden biri de ünlü rapçi 50 Cent oldu. Goonew'in vücudunun segilendiği videonun altına yorum yapan 50 Cent, "Oh (kahretsin)! Bunun ne olduğunu şimdi anladım." dedi.