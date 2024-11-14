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Haber Merkezi

Savunma sanayiinde ve daha birçok alanda dev bir adım olarak görülen İHA'ların geliştirilme süreci devam ediyor.

New Mexico Tech Üniversitesi'nde görevli olan robotik uzmanlar, ölü hayvanları kullanarak İHA'ları daha gerçekçi göstermeyi başardı.

Bilim insanları, tahnit edilmiş kuş İHA'ların doğal bir ortama karışarak ve araştırma merkezlerine bilgi göndererek vahşi yaşama katkıda bulunabileceğini ifade etti.

GERÇEKÇİ İHA VE YÜZEN ROBOTLAR GELİŞTİRİLDİ

Şimdiye kadar yapılan deneylerde ölü güvercinler, sülünler ve ördekler robot olarak kullanıldı.

Kuş kanatlarının çoğaltılmasıyla oluşturulan İHA'ların yapımında çoğunlukla güvercinler kullanıldı.

Bilim insanları, kuşların suda süzülebilmeleri ve sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için ise özel olarak ördek ayakları tasarladıklarını belirtti.

"AMACIMIZ YABAN HAYATINI GÖZLEMLEYEBİLMEK"

Ayrıca yüzen robotların boyunlarına, araştırmacılara canlı yayın yapabilen bir kamera yerleştirildi.

Makine mühendisliği yardımcı doçenti Dr. Mostafa Hassanalian, çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Amaç, robot kuşları belirli alanlara yayarak bilim insanlarının diğer hayvanları ürkütmeden yaban hayatını gözlemleyebilmelerini sağlamak. Dronların yapımında hiçbir gerçek canlı fiziksel olarak zarar görmedi ve böyle bir niyetimiz de yok.”

CASUSLUĞA AÇILAN POTANSİYEL BİR "KAPI"

Pek çok kişi, çalışmayı önemli bir bilimsel atılım olarak görürken, proje aynı zamanda, kullanılan ileri teknoloji nedeniyle, casusluğa açılan potansiyel bir kapı olarak da değerlendiriliyor.

Ekip ayrıca drone koleksiyonunu gelecekte yılanlar, kertenkeleler ve hatta kurbağaları da içerecek şekilde genişletmeyi planlıyor.