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    ABD'de önlemsiz koronavirüs partisi

    Sahilde toplanan kalabalık, virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.
    • DHA
    • 05.07.2020 - 14:31
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    ABD'de önlemsiz koronavirüs partisi #1

    Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD’de salgın hiçe sayılmaya devam ediliyor.

    Bir araya gelen kalabalık gruplar, salgına karşı kurallara uymayarak, partiler düzenliyor.

    Son olarak Michigan eyaletinde bulunan Diamond Lake adlı kumsalda onlarca kişi, bir araya geldi.

    SOSYAL MESAFESİZ PARTİ

    Partide eğlenenler, sosyal mesafe kurallarını göz ardı etti. Kumsalda daha önce de pek çok farklı konseptte partiler düzenlendi.

    Görüntüler, salgının yeniden yükselişe geçtiği ülkede endişeye yol açtı.

    ABD'DE SON DURUM

    Wisconsin ve Alabama eyaletlerinde koronavirüsü bulaştırma partileri düzenlenmiş, virüsü kapan ilk kişiye para ödülü verilmişti.

    ABD'de koronavirüs kaynaklı 2 milyon 936 binden fazla vaka ve 132 bini aşkın ölüm kaydedildi.

    ABD'de önlemsiz koronavirüs partisi #2

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