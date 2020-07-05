ABD'de önlemsiz koronavirüs partisi

Sahilde toplanan kalabalık, virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.

Koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ABD’de salgın hiçe sayılmaya devam ediliyor.

Bir araya gelen kalabalık gruplar, salgına karşı kurallara uymayarak, partiler düzenliyor.

Son olarak Michigan eyaletinde bulunan Diamond Lake adlı kumsalda onlarca kişi, bir araya geldi.

SOSYAL MESAFESİZ PARTİ

Partide eğlenenler, sosyal mesafe kurallarını göz ardı etti. Kumsalda daha önce de pek çok farklı konseptte partiler düzenlendi.

Görüntüler, salgının yeniden yükselişe geçtiği ülkede endişeye yol açtı.

ABD'DE SON DURUM

Wisconsin ve Alabama eyaletlerinde koronavirüsü bulaştırma partileri düzenlenmiş, virüsü kapan ilk kişiye para ödülü verilmişti.

ABD'de koronavirüs kaynaklı 2 milyon 936 binden fazla vaka ve 132 bini aşkın ölüm kaydedildi.