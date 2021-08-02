ABD'de orman yangınları devam ediyor

Kaliforniya'da başlayan alevler büyük bir alanı kapladı. 21 gündür süren yangınlar, henüz tam olarak durdurulabilmiş değil.

ABD, orman yangınlarına karşı mücadele veriyor.

13 Temmuz'da Kaliforniya eyaletinde başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alanı kapladı.

ALEVLER DEV ALANI KAPLADI

Oregon eyaletini de etkileyen alevler, geniş bir alana yayılırken ülke tarihinin "en büyük orman yangınları" olarak kayıtlara geçti. En az 65 ev küle döndü.

Kuru hava ve batı rüzgarları, alevleri tetikleyen unsurlar olarak ön plana çıkıyor. Kaliforniya'da yetkililer, itfaiye ekiplerinin tüm bu olumsuz şartlara rağmen alevleri durdurma konusunda ilerlemeye kaydettiğini söylüyor.

YANGINDA SON DURUM

ABD basınında yer alan haberlere göre, itfaiyecilerin yangını yüzde 33 oranında önlemeyi başardığı belirtildi. Felaketin yaşandığı bölgelerde dumanın kısmen dağıldığı ve uçakların kullanımının kolaylaştığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililerden John Goss, Kaliforniya sınırları içindeki Quincy köyündeki son durumu "En az 4-5 gün içinde ilk kez Quincy'de biraz mavi gökyüzü görüyoruz." şeklinde özetledi.

Bazı bölgelerde tahliye emirleri ve uyarılar kaldırılırken, Butte ve Plumas ilçelerinde söz konusu alarm durumu devam ediyor.

BİNLERCE PERSONEL 3 HAFTADIR SÜREN YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR

21 gündür devam eden yangınlara müdahale için havadan ve karadan toplam 5 bin 400 personel katılıyor.

Yetkililer, yangınların çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. Ulusal Hava Durumu Servisi, oldukça mevsimlik bir hava durumu öngörüldüğünü, bunun iyi bir haber olduğunu aktardı.

İklim değişikliğine işaret eden uzmanlar, bu gibi hava olaylarında artış beklediklerini dile getiriyor.