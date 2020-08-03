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    ABD’de otobandaki feci kaza görüntülendi

    Florida eyaletinde, otobanda giden bir araç sollama yaparken, yandaki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan araç ters döndü. O anlar, arkadaki aracın kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 03.08.2020 - 20:08
    • Güncelleme : 03.08.2020 - 20:08
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    ABD’de otobandaki feci kaza görüntülendi

    ABD'nin Florida eyaletinde Florida Otoyolu’ndaki gitmekte olan bir araç, sollama yaparken sağdaki araca çarptı.

    ABD’de otobandaki feci kaza görüntülendi VİDEO

    HAVALANARAK TERS DÖNDÜ

    Yüksek hızda giden araç, çarpmanın etkisiyle birlikte havalanarak ters döndü.

    Çevredeki araçların zamanında durmasıyla zincirleme kaza önlendi.

    Araçlarından çıkan sürücüler, aracının içinde sıkışan şöföre yardıma koştu. Araç şoförü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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