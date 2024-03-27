ABD'de papaz, kızının sevgilisini öldürsün diye kiralık katil tuttu 47 yaşındaki Samuel Pasillas isimli bir papaz, kızının sevgilisini öldürtmek için yaklaşık 40 bin dolara kiralık katil tuttu. Baba ve katil şahıs gözaltına alındı.

ensonhaber.com

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Samuel Pasillas isimli bir papaz, yaptığıyla bu kadar da olmaz dedirtti.

47 yaşındaki Pasillas, kızının sevgilisini öldürmesi için bir kiralık katil tuttu.

Olayın ortaya çıkması ise 21 Ekim 2023 Cumartesi günü bir adamın hastaneye ateşli silah yaralarıyla gelmesinin ardından netleşti.

Kızının sevgilisini öldürtmek istedi: Kiralık katil tuttu

Adam, dedektiflere kendisine hareketli bir arabadan ateş açıldığını ancak tıbbi müdahale için hastaneye kendi arabasıyla gelebildiğini söyledi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, daha sonra olayın bir kiralık katil saldırısı olduğunu tespit etti.

Independent'in aktardığına göre kurban, bir kadınla çıkıyordu ve daha sonra kadının babasının, Victorville'deki İspanyolca konuşulan bir kilisenin papazı Pasillas olduğu belirlendi.

Yaklaşık 40 bin dolar ödedi

Yine ekipler soruşturmada, babanın tuttuğu adamlarla görüşüp onlara o akşam nerede olacağı dahil kurban hakkında bilgi verdiğinin kanıtlarını ortaya çıkardı.

Ayrıca babanın, adamlara yaklaşık 40 bin dolar ödediğini ve zanlıların saldırıdan önceki haftalarda kurbanı gözetlediğini tespit ettiler.

Daha sonra Long Beach'ten 55 yaşındaki Juan Manuel Cebreros, cinayet işlemek için komplo kurmak, cinayete teşebbüs ve ölümcül silahla saldırmak suçlarından Robert Presley Gözaltı Merkezi'ne götürüldü.