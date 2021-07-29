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- ABD’de ‘plastikten ölüm’ temalı çevre protestosu
ABD’de ‘plastikten ölüm’ temalı çevre protestosu
Manhattan bölgesinde, tek kullanımlık plastiklerin olumsuz etkilerine dikkat çekmek isteyen çevreciler, protesto gösterisi düzenledi. Protestoda içi plastik atık dolu camdan bir tabut yer aldı.
- AA
- 29.07.2021 - 09:38
- Güncelleme : 29.07.2021 - 09:44
ABD'nin New York şehrinin Manhattan bölgesi, çevreciler tarafından düzenlenen plastik karşıtı protestoya sahne oldu.
‘Plastikten Ölüm’ temalı protestoda, tek kullanımlık plastiklerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi.
Siyah elbiseler giyinerek bir araya gelen çevreciler, temsili bir cenaze töreni düzenledi.
TEK KULLANIMLIK PLASTİKLER KONULDU
Camdan tabut içinde yatan bir kişinin üzerine tek kullanımlık plastikler konuldu.
Camdan tabut, dört kişinin omzunda cenaze marşı eşliğinde sokak sokak gezdirildi.
SİYAH GÜLLER BIRAKILDI
Farkındalık yaratmak için düzenlenen protestoda çevreciler, tabutun etrafında gözyaşı döktü.
Ayrıca tabutun üzerine siyah güller bırakıldı.
ABD’de ‘plastikten ölüm’ temalı çevre protestosu VİDEO