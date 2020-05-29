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- ABD'de polis bir siyahiye daha şiddet uyguladı
ABD'de polis bir siyahiye daha şiddet uyguladı
George Floyd adlı egncin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan polis şiddeti bu kez de Los Angeles'a sıçradı. İki polisin yakaladığı bir siyahiyi darbettiği anlar kameralara yansıdı.
- DHA
- 29.05.2020 - 16:29
ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi adamın polis tarafından öldürülmesiyle başlayan polis şiddetine karşı eylemler sürüyor.
Göstericilerin polisle çatıştığı olaylara neden olan şiddet görüntülerinin bir benzeri daha Los Angelens'ta yaşandı.
ABD'de polis bir siyahiye daha şiddet uyguladı VİDEO
DEFALARCA YUMRUK ATTI
Los Angeles kentinde sabah saatlerinde çekilen bir görüntüde, polisin siyahi bir kişiye şiddet kullandığı görüldü.
Görüntülerde polis, siyahi zanlıya defalarca yumruk atarken, yanında duran polisin müdahale etmemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.