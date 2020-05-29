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ABD'de polis bir siyahiye daha şiddet uyguladı

ABD'de polis bir siyahiye daha şiddet uyguladı

George Floyd adlı egncin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan polis şiddeti bu kez de Los Angeles'a sıçradı. İki polisin yakaladığı bir siyahiyi darbettiği anlar kameralara yansıdı.