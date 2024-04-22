ABD’de polis, iki çocukla otelde buluşmaya hazırlanan pedofili şüphelisini vurdu Polis ekipleri, yaşları 7 ile 11 olan iki kızla buluşacağı istihbaratıyla pedofili şüphelisine otel odasında operasyon düzenledi. Şüpheli silah çekince ekipler ateş açtı.

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DHA

ABD'nin Washington eyaletinde pedofili olayı yaşandı.

Çocuklara Yönelik İnternet Suçları Görev Gücü ve Seattle Polisi (SPD), 67 yaşındaki şüpheli bir erkeğin 17 Nisan’da bir otelde yaşları 7 ile 11 olan iki kızla buluşacağı istihbaratıyla şüpheliye operasyon düzenledi.

Polis ateş açtı

Polis tarafından paylaşılan görüntüde; 3 polis memurunun otel odasının kapısını açtığı, şüphelinin ise ceketinin cebinden silahını çıkardığı görüldü.

Bunun üzerine memurlar, şüpheliye ateş açtı.

"Olay şüphelinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı"

Polisten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“17 Nisan'da Tukwila'da polis memurunun karıştığı silahlı saldırının vücuda kamerası görüntülerini yayınlıyoruz. Olay, şüphelinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Çatışma saat 15.14 sıralarında Çocuklara Yönelik İnternet Suçları Görev Gücü'nün operasyonu sırasında gerçekleşti. Görev gücü, pedofili olduğundan şüphelenilen bir kişiyi hedef alıyordu.

"7 ve 11 yaşlarında iki kız çocuğuyla buluştuğunu sanıyordu"

Polisin 67 yaşındaki şüpheliyi gözaltına almak için geçerli bir nedeni vardı. Şüpheli, bir otel odasında 7 ve 11 yaşlarında iki kız çocuğuyla buluştuğunu sanıyordu. Üç polis memuru onu yakalayıp gözaltına almaya çalışırken silah çıkardı. Memurlardan biri o silahı aldı. İki polis, şüpheliye silahla ateş açtı."

1 yılda yüzde 76 arttı

SPD Şefi Adrian Diaz, operasyon kapsamında yaptığı açıklamada, "Memurlarımız için bu durumlar tehlikeli, öngörülemez ve hızla artabilir." diyerek çocuklara yönelik internet suçlarının 2022'den 2023'e yüzde 76 arttığına dikkat çekti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)