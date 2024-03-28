ABD’de polis ile şüpheli arasındaki kovalamaca anları saniye saniye kamerada Aile içi şiddet şüphelisinin yoğun trafikte polisten kaçmaya çalışırken başka bir aracın kapısına tutunarak sürüklendiği anlar, polis kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi vurarak durdurdu.

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DHA

ABD’de hareketli anlar yaşandı.

Kaliforniya eyaletinde aile içi şiddet şüphelisi, polis ekiplerini peşine taktı.

Ekipler, kovalamaca anlarına ilişkin görüntüleri yayınladı.

Kendi aracıyla kaçtı

Yapılan açıklamada, olayın 27 Ocak’ta gerçekleştiğini ve aile içi şiddet şüphelisinin ilk olarak aracıyla kaçtığını belirtildi.

Başka otomobile binmeye çalıştı

Polis kamerası görüntülerinde; kovalamacanın bir süre araçla devam ettiği, şüphelinin aracının lastiklerinden birinin parçalanması sonucunda aracını yoğun trafikte terk ettiği ve başka bir araca binmeye çalıştığı görüldü.

Sürüklenen şüpheliyi polis memuru vurarak durdurdu

İkinci aracın hareket etmesiyle kapı koluna tutunan şüpheli, bir süre sürüklendi.

Ardından yayan kaçmaya çalışan 40 yaşındaki Juan Miguel Valdez'i, polis memuru vurarak durdurdu.

Suç makinesi tutuklandı

Valdez, hastanede tedavi gördükten sonra aralarında araba hırsızlığı, zorunlu alıkoyma, kaçakçılık, gözaltına direnme ve daha önceki bir suçtan dolayı şartlı tahliye sırasında ağır suç işlemenin de bulunduğu beş ağır suçtan dolayı tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)