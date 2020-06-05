Gösterici, kendisine saldıran K-9 köpeğinden arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu.

ABD, polis köpeğinin saldırısına sahne oldu.

Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltındayken boğazına bastırılarak nefessiz bırakılan ve hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd için gösteriler devam ediyor.

Ülkede bir grup, siyahilere karşı tutumu nedeniyle polis aleyhinde sloganlar attı.

KÖPEĞİN GÖSTERİCİYE SALDIRDIĞI AN

Eylem sırasında bir gösterici, havlayan K-9 köpeğine tehlikeli bir mesafede yaklaştı. Köpek, arkası dönük olan göstericiye saldırdı.

Çığlıklar yükselirken, köpeğin saldırısına uğrayan eylemci, arkadaşlarının yardımıyla kurtulabildi. Saldırı anı saniye saniye kaydedildi.

ABD'de polis köpeği, göstericiye saldırdı VİDEO