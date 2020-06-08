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    ABD'de polis şiddeti devam ediyor

    ABD'de polis şiddeti devam ediyor

    Virginia eyaletindeki bir polis, siyahi bir adamı gözaltına almak için önce elektroşok tabancasıyla müdahale edip, ardından da sırtına diziyle bastırdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2020 - 17:44
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    ABD'de polis şiddeti devam ediyor

    ABD'de, siyahi George Floyd'un gözaltına alındığı sırada polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları devam ederken, benzer bir olay bu kez Virginia eyaletinde yaşandı.

    ELEKTROŞOK VE DİZLE MÜDAHALE

    Bir polis memuru, siyahi bir kişiyi gözaltına almak isterken önce elektroşok silahını kullandı, ardından ise yere düşen siyahinin sırtına dizi ile bastırdı.

    Polisin, orantısız güç kullandığı o anlar ise kafa kamerası tarafından kaydedildi.

    Polis şiddetinin dinmediği Amerika'da paylaşılan bu görüntüler de, sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

    ABD'de polis şiddeti devam ediyor

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