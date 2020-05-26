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    ABD'de polis, şüpheliyi boğarak öldürdü

    ABD’nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişi, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürüldü.
    • DHA
    • 26.05.2020 - 19:24
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    ABD'de polis, şüpheliyi boğarak öldürdü

    ABD'de polis şiddeti bir can daha aldı.

    Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişi, polis tarafından ensesine bastırılarak nefessiz bırakıldı.

    POLİS, 'NEFES ALAMIYORUM' SÖZLERİNE KULAKLARINI TIKADI

    Yerde yüzüstü yatan adamın defalarca “Nefes alamıyorum” sözlerine aldırış etmeyen polis, adamın üstüne tüm gücüyle yüklendi.

    Polisin bu hareketi sonrası şüphelinin solunum yolları tıkandı.

    Minneapolis polisi gözaltına alınan kişinin daha sonra ‘tıbbi problemden’ dolayı öldüğünü açıkladı.

    ABD'de polis, şüpheliyi boğarak öldürdü- İZLE

    GÖRÜNTÜLERDE, GÖZALTINA ALINAN ADAM BİR SÜRE SONRA HAREKET ETMİYOR

    Görüntülerde adamın bir süre sonra hareket etmediği görülüyor.

    İsmi açıklamayan şüphelinin Hennepin bölgesindeTıbbi Merkeze kaldırıldığı ve daha sonra vefat ettiği belirtildi.

    FBI yaptığı açıklamada, polislerin görevden uzaklaştırıldıkları ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

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