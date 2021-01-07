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    ABD'de polisin protestocuyu vurma anı

    ABD'de büyük infial yaratan olaylarda göstericinin vurulma anı, anbean kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 10:32
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    ABD'de polisin protestocuyu vurma anı

    ABD Başkanı Donald Trump'ın mitinginin ardından Trump destekçileri, başkan seçilen Joe Biden'ın görevinin tescilleneceği oturum sırasında polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.

    SİLAHLAR ATEŞLENDİ

    Güvenlik güçleri, binayı işgal eden göstericilere karşı harekete geçti. Silahların ateşlendiği olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, protestocular binadaki kapıyı zorlarken, eli silahlı polislerden birinin hazır halde beklediği görüldü.

    GÖSTERİCİNİN VURULMA ANI

    Söz konusu güvenlik görevlisi, bir süre sonrası silahını ateşleyerek göstericilerden birini vurdu. Göstericiler, yaşananlar nedeniyle polise tepki gösterdi.

    ABD'de polisin protestocuyu vurma anı ViDEO

    ABD de polisin protestocuyu vurma anı #1

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