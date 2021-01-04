Polisin, olacaklardan habersiz yürüyen yaya çarpma anı araç kamerasınca kaydedildi.

Polis şiddetiyle gündeme gelen ABD'de bu kez bir kaza yaşandı.

Aracıyla ilerleyen polis memuru, yolda dönüş yaptığı sırada yayaya çarptı.

POLİS YAYAYA ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle neye uğradığını şaşıran Amerikalı vatandaş, yere düştü.

TALİHSİZ KAZA ANI

Polis, daha sonra ağrılarıyla yerden kalkan talihsiz yayanın yanına gelerek, yardım etmek istedi.

Kaza anı, polis aracındaki kameraya yansıdı.

ABD'de polisin yayaya çarpma anı ViDEO