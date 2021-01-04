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ABD'de polisin yayaya çarpma anı
Polisin, olacaklardan habersiz yürüyen yaya çarpma anı araç kamerasınca kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 04.01.2021 - 11:36
- Güncelleme : 04.01.2021 - 11:40
Polis şiddetiyle gündeme gelen ABD'de bu kez bir kaza yaşandı.
Aracıyla ilerleyen polis memuru, yolda dönüş yaptığı sırada yayaya çarptı.
POLİS YAYAYA ÇARPTI
Çarpmanın etkisiyle neye uğradığını şaşıran Amerikalı vatandaş, yere düştü.
TALİHSİZ KAZA ANI
Polis, daha sonra ağrılarıyla yerden kalkan talihsiz yayanın yanına gelerek, yardım etmek istedi.
Kaza anı, polis aracındaki kameraya yansıdı.
ABD'de polisin yayaya çarpma anı ViDEO