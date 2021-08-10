ABD'de Prens Andrew'a cinsel saldırı davası açıldı

Kraliçe Elizabeth'in oğlu, New York'ta açılan davada, henüz reşit olmadığı dönemde Giuffre'ye birçok kez cinsel saldırıda bulunduğu yönündeki iddialarla karşı karşıya kaldı.

ABD'de yaşayan Virginia Giuffre, 17 yaşındayken İngiltere Kraliyet ailesinden dönemin York Dükü Prens Andrew tarafından cinsel saldırıya uğradığı gerekçesiyle dava açtı.

New York mahkemesinde açılan davada Giuffre, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'in, kendine Londra ve New York'ta cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

CİNSEL SALDIRI İDDİALARI DAVA DOSYASINDA

61 yaşındaki Andrew ise iddiaları reddediyor. Dava dosyasında, "aşırı ve çirkin davranışın" 38 yaşındaki Giuffre'ye "duygusal ve psikolojik sıkıntı" vermeye devam ettiği kaydedildi.

BBC'nin haberine göre, dosyada, "Bu ülkede, ister başkan ister prens olsun, hiç kimse kanunların üzerinde değildir. Ne kadar güçsüz ya da savunmasız olursa olsun, hiç kimse kanun korumasından yoksun bırakılamaz.

"SERVETİ, GÜCÜ, KONUMU..."



Yirmi yıl önce Prens Andrew'un serveti, gücü, konumu ve bağlantıları, onu koruyacak kimsesi olmayan savunmasız bir çocuğu istismar etmesine izin verdi." denildi.

"KENDİSİYLE HİÇ TANIŞMADIM" İDDİASI

Prens Andrew, 2019'da Virginia Giuffre'nin iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Asla öyle bir şey olmadı" demişti.

"Kesinlikle size bunun asla olmadığını söyleyebilirim. Bu bayanla tanıştığımı hiç hatırlamıyorum." diye konuşmuştu.

EPSTEIN İLE İLİŞKİSİ

Öte yandan Andrew, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan, tutulduğu hapishanede intihar eden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in yakın arkadaşı olarak biliniyor.

Adının cinsel istismar iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından kamusal görevlerini bırakan Andrew, Epstein ile ilişkisi hakkında, "Düşüncesiz ilişkimden kesinlikle pişmanlık duyuyorum." ifadesini kullanmıştı.