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    ABD’de protestocular silah mağazası yağmaladı

    Minneapolis'te siyahi bir Amerika vatandaşının öldürülmesiyle başlayan protestolar kapsamında, göstericiler Houston'da bir silah mağazasını yağmaladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 05.06.2020 - 20:30
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    ABD’de protestocular silah mağazası yağmaladı

    ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi George Floyd’un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkede devam ediyor.

    ABD’de protestocular silah mağazası yağmaladı VİDEO

    KAPIYI ARAÇLA ÇEKEREK KIRDILAR

    Houston eyaletinde silah mağazaları protestocular tarafından yağmalandı.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde silah mağazasının kapısı pikap aracın yardımıyla kırıldığı görüldü.

    Yetkililer silah mağazasına verilen zararın 180 bin dolardan fazla olduğunu dile getirdi.

    ABD’nin Houston eyaletinde silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı -1

    ABD’nin Houston eyaletinde silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı -2

    ABD’nin Houston eyaletinde silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı -3

    ABD’nin Houston eyaletinde silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı -4

    ABD’nin Houston eyaletinde silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı -5

    ABD’nin Houston eyaletinde silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı -6

    ABD’nin Houston eyaletinde silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı -7

    ABD’nin Houston eyaletinde silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı -8

    ABD’nin Houston eyaletinde silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı -9

    ABD’nin Houston eyaletinde silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı -10

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