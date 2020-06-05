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ABD’de protestocular silah mağazası yağmaladı

ABD’de protestocular silah mağazası yağmaladı

Minneapolis'te siyahi bir Amerika vatandaşının öldürülmesiyle başlayan protestolar kapsamında, göstericiler Houston'da bir silah mağazasını yağmaladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.