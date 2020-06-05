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ABD’de protestocular silah mağazası yağmaladı
Minneapolis'te siyahi bir Amerika vatandaşının öldürülmesiyle başlayan protestolar kapsamında, göstericiler Houston'da bir silah mağazasını yağmaladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
- DHA
- 05.06.2020 - 20:30
ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi George Floyd’un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkede devam ediyor.
ABD’de protestocular silah mağazası yağmaladı VİDEO
KAPIYI ARAÇLA ÇEKEREK KIRDILAR
Houston eyaletinde silah mağazaları protestocular tarafından yağmalandı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde silah mağazasının kapısı pikap aracın yardımıyla kırıldığı görüldü.
Yetkililer silah mağazasına verilen zararın 180 bin dolardan fazla olduğunu dile getirdi.