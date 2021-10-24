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- ABD'de rahatsızlanan Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı
ABD'de rahatsızlanan Fener Rum Patriği Bartholomeos hastaneye kaldırıldı
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Washington'da rahatsızlandı. Bartholomeos, doktorların tavsiyesiyle George Washington Üniversitesi Hastanesi'nde müşahede altına alındı.
- AA
- 24.10.2021 - 20:07
- Güncelleme : 24.10.2021 - 20:08
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ABD ziyareti kapsamında bulunduğu Washington'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
HASTANEDE MÜŞAHEDE ALTINDA
Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bartholomeos’un uzun uçak yolculuğu ve yoğun programı nedeniyle kendisini iyi hissetmediği ve doktorların tavsiyesiyle George Washington Üniversitesi Hastanesinde müşahede altına alındığı belirtildi.
12 GÜNLÜK ABD ZİYARETİNDE BİRÇOK İSİMLE GÖRÜŞECEKTİ
ABD’ye 23 Ekim’de gelen Bartholomeos’un 12 gün sürecek ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Hasan Mercan ve Yunanistan’ın ABD Büyükelçisi Alexandra Papadopoulou ile bir araya gelmesi planlanıyordu.