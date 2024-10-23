ABD'de rapçi Eminem ve eski başkan Barack Obama'dan Kamala Harris'e destek

AA

ABD'de seçim rüzgarları esiyor...

Başkanlık seçimi yaklaşırken adayların mitingleri hız kazanmaya başladı.

Eski ABD başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasındaki başkanlık yarışına ünlü isimler de dahil oluyor.

Trump'un en büyük destekçileri arasında Elon Musk yer alırken, Kamala'ya ise milyarderlerden ve birçok ünlüden destek yağıyor.

EMİNEM VE BARACK OBAMA SÜRPRİZİ

Son olarak Kamala Harris için Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde düzenlenen mitinge sürpriz isimler katıldı.

Kalabalık mitingi coşturan isimler ise ABD'li ünlü rapçi Eminem ile eski ABD başkanı Barack Obama oldu.

İkili, Harris'e olan desteklerini dile getirerek mitingde konuşma yaptı.