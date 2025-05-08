ABD'de Robert F. Kennedy suikastına ilişkin 60 bin belge daha paylaşıldı

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ABD'nin eski Başkanı John F. Kennedy'nin kardeşi Robert F. Kennedy, 1968'de uğradığı suikastla hayatını kaybetti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Kennedy'nin suikastina ilişkin 60 bin ilave belgenin kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu.

"GERÇEĞİN BULUNMASI ADINA ÖNEMLİ BİR ADIMDIR"

Gabbard, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugünkü yayımlama, en yüksek düzeyde şeffaflık, gerçeğin bulunması ve paylaşılması adına önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

"DAHA ÖNCE PAYLAŞILMADI"

Kamuoyuyla paylaşılan Kennedy suikastına ilişkin 60 bin belgenin onlarca yıldır federal hükümetin arşivlerinde saklandığını kaydeden Gabbard, daha önce dijital ortama aktarılmadığını ve kamuya açık hale getirilmediğini belirtti.

"60 BİNDEN FAZLA BELGE KEŞFEDİLDİ"

Gabbard, paylaşımında "FBI ve CIA depolarında daha önce ulusal arşivlere teslim edilmemiş tüm kayıtları aradık. 60 binden fazla belge keşfedildi, gizlilikleri kaldırıldı ve kamuoyu tarafından görüntülenmek üzere dijital ortama aktarıldı." ifadelerini kullandı.

18 NİSAN'DA 10 BİN SAYFALIK BELGE YAYINLANMIŞTI

Kennedy'nin suikastına ilişkin ilk olarak 18 Nisan'da, 10 bin sayfalık belge yayımlanmıştı.

Daha önce suikastla ilgili belgeleri inceleyen analistler, Amerikan medya kuruluşlarına yaptıkları açıklamalarda, yeni açıklanan belgelerden çığır açacak bir şeyin ortaya çıkma ihtimalinin az olduğu görüşünü paylaşmıştı.

SUİKASTA YÖNELİK KARARNAME

Trump, 23 Ocak'ta, eski Başkan Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngörüyor.