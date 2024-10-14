ABD'de robot süpürge skandalı: Kullanıcılara küfürler yağdırıyor

Haber Merkezi

ABD'de şaşkına çeviren bir olay yaşanıyor.

Ülkenin birçok farklı şehirlerinde bulunan robot süpürgelerin küfretmeye başladığı iddia edildi.

Minnesota eyaletinde yaşayan avukat Daniel Swenson, Çin malı Ecovacs Deebot X2 robot süpürgesinin arıza vermesinin ardından başına ilginç olaylar geldiğini anlattı.

Televizyon izlediği sırada robot süpürgenin arıza verdiğini söyleyen Swenson, cihazın tuhaf sesler çıkardığını söyledi.

BİR YABANCI CİHAZA BAĞLANDI: SÜPÜRGEDEN KÜFÜRLER DUYDUM...

Bir yabancının cihaza bağlandığını fark ettiğini anlatan Swenson, süpürgenin hoparlöründen ırkçı küfürler duyduğunu açıkladı.

Robot süpürgelerin hacklenebildiğine şahit olduğunu söyleyen Avukat Swenson, ''Benim deneyimime göre bir çocuk ya da bir ergen konuşuyordu. Cihazdan cihaza atlayıp ailelerle uğraşıyor olabilirler.'' dedi.

ABD merkezli televizyon kanalı ABC'nin haberine göre Swenson, hackerların kamera ve mikrofona erişebilmesinin özellikle çocukların mahremiyeti açısından büyük bir sorun olduğunun da altını çizdi.

BENZER OLAYLAR PEŞ PEŞE GELDİ: FİRMA AÇIKLAMA YAPTI

Son zamanlarda ABD çapında benzer olaylar görüldüğü aktarılırken mayıs ayında da Deebot X2 modelin, uzaktan kontrol edildiği ve evdeki köpeği kovalayıp, küfürler savurduğu bildirildi.

Teksas'ın El Paso şehrinde ise Ecovacs üretimi bir model, fişten çekilirken küfretmişti.

Uzmanlar, bu robot süpürgelerin kontrol edildiği uygulamalara sızmanın kolay olduğunu açıkladı. Ecovacs ise konuya dair yaptığı açıklamada, sistemin değil, müşterinin hesabının çalındığını belirtti.

Öte yandan kasım ayında yapılacak güncellemeyle daha güvenli hale getirilecek Ecovacs X2 serisi Türkiye'de de satışta.