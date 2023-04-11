ABD'de sabah namazını kıldıran imamın bıçaklanma anı İstanbul'dan ABD'ye giden Şerif Zorba'nın, sabah namazını kıldıran imam Sayed El Nakib'i sırtından bıçakladığı anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA

ABD'nin New Jersey eyaleti Paterson kentindeki Omar Mosque caminin imamı Sayed El-Nakib, sabah namazını kıldırırken secdeye gittiği esnada cemaatin arasına saklanan saldırgan tarafından bıçaklandı.

Caminin güvenlik kamerası kayıtlarına, üçüncü safta yer tutan 32 yaşındaki Şerif Zorba isimli saldırganın, secde halindeki cemaatin üzerinden atlayarak elindeki bıçağı 65 yaşındaki imamın sırtına saplaması net olarak yansıdı.

Cemaat polise teslim etti

Daha sonra elindeki bıçakla kendisini durdurmaya çalışanları tehdit eden Zorba, caminin dış kapısına kaçmak üzereyken cemaat tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Camiye birkaç dakika uzaklıktaki Saint Joseph Hastanesi'nde tedavi altına alınan imam El-Nakib'in, hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

İstanbul'dan ABD'ye gitmiş

İfadesinde İstanbullu olduğunu belirten ve kısa süre önce ABD'ye geldiği anlaşılan zanlının gerçekleşen ilk duruşmasına Türk tercüman eşliğinde Bergen İlçe Hapishanesi'nden çevrimiçi katıldığı, "ruhsatsız silah taşımak ve adam öldürmeye teşebbüs etmekle" suçlandığı belirtildi.

Basın açıklamasında, olayın detaylarına yer veren cami yönetimi, Zorba'nın saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusuna değinmezken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.