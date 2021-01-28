ABD’de sahte koronavirüs aşısı sattı

ABD’nin Washington eyaletinde Johnny Stine adlı bir kişi, sahte koronavirüs aşısı üretip, satarak insanların hayatını riske ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kanser aşıları da sattığı iddia edilen 55 yaşındaki Johnny Stine’in, koronavirüs aşısı olduğunu iddia ettiği aşıyı kişilere 400 dolar ile 1000 dolar arasında değişen fiyatlarda sattığı tespit edildi.

"BİLİNMEYEN BİR MADDE"

ABD Başsavcısı Brian T. Moran, "Bu kişi insanlara test edilmemiş, denenmemiş ve potansiyel olarak güvenli olmayan, COVID-19 aşısı olduğunu iddia ettiği bilinmeyen bir madde enjekte ediyordu." dedi.

Yetkililer, Stine'in, koronavirüs salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından resmen bir pandemi olarak ilan edildiği Mart 2020'nin başlarında internet üzerinden aşı reklamı yapmaya başladığı belirtildi.