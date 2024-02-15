ABD'de şampiyonluk kutlamasında silahlı saldırı: 1 kişi öldü ABD'nin Kansas City şehrinde Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA & Ensonhaber

ABD'nin Kansas City şehri polisinden yapılan açıklamada Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması için şehir meydanında toplanan binlerce kişinin dağıldığı sırada çok sayıda silah sesinin duyulduğunu belirtildi.

Meydanda bulunan Union Station'ın batı bölgesinde silah seslerinin işitildiğini aktaran polis, kutlamaya katılan en az 10 kişinin silahla vurularak yaralandığını kaydetti.

1 kişi öldü

Kansas City İtfaiye Birimi olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen silahlı 2 zanlıyı gözaltına alan polis soruşturma başlattı.