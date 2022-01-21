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    ABD'de San Francisco caddelerindeki evsizler görüntülendi

    ABD'de San Francisco caddelerindeki evsizler görüntülendi

    Savunmasız bir şekilde yaşamaya çalışan evsizlerin durumu gözler önüne serildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.01.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 13:22
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    Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'de yaklaşık 580 bin evsiz bulunuyor.

    Yaşamlarını sokaklarda sürdürmeye çalışan binlerce evsiz, kış mevsiminin dondurucu soğuklarını yine dışarıda karşıladı.

    ABD'NİN GERÇEĞİ: EVSİZLER

    Evsizler ABD'de her ne kadar gündeme gelmese de ülkede ortaya çıkan tablo son derece trajik.

    Ülkede en büyük evsiz nüfusa 80 bin kişi ile New York, 65 bin kişi ile Los Angeles ev sahipliği yaparken ülkenin ve dünya siyasetinin kalbi konumundaki başkent Washington DC'de de yaklaşık 7-8 bin evsiz olduğu tahmin ediliyor.

    ABD de San Francisco caddelerindeki evsizler görüntülendi #1

    SAN FRANCISCO SOKAKLARI EVSİZLERLE DOLU

    Kaliforniya eyaletinin kuzeyindeki San Francisco kentinde de durum hemen hemen aynı.

    Kentteki bazı caddelerin neredeyse tamamı evsizlerle dolu. Gazeteci Anıl Sural'ın paylaştığı karelerde, durum net bir şekilde görülüyor.

    ABD de San Francisco caddelerindeki evsizler görüntülendi #2

    ABD'NİN GÜNDEMİNDE YER ALMIYORLAR

    ABD'de evsiz insanlar, adeta ülkenin bir gerçeği haline geldi. Birçok kişi, günlük hayatını sürdürürken, yanından geçip gittikleri evsizlere aldırış etmiyor.

    Cadde ve sokaklarda zorlu şartlarda yaşamaya çalışan evsizlerin sorunları, ABD'de ne sosyolojik ne de siyasi gündemde yer alıyor.

    ABD de San Francisco caddelerindeki evsizler görüntülendi #3

    ABD de San Francisco caddelerindeki evsizler görüntülendi #4


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