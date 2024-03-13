ABD'de şaşırtan olay: Ölen arkadaşlarının parası için cesedini ATM'ye taşıdılar ABD'nin Ohio eyaletinde hayatını kaybeden 80 yaşındaki Douglas Layman'ın cesedinin, iki kadın arkadaşı tarafından bankadan para çekebilmek için ATM'ye götürüldüğü ortaya çıktı.

ensonhaber.com

ABD'den dünya kamuoyuna bu kadar da olmaz dedirten bir olay yansıdı.

Ohio eyaletinde yaşayan 80 yaşındaki Douglas Layman hayatını kaybetti.

Layman'ın iki oda arkadaşı Loreen B. Feralo ve Karen Kasbohm, ölen arkadaşlarının parasını çekebilmek cesedi ATM'ye götürdü.

Parayı çekebilmek için cesedi ATM'ye kadar taşıdılar

Polis şefi Robert B. Stell'in açıklamasına göre, ismi açıklanmayan üçüncü bir kişi de yardımcı oldu ve Layman'ın cesedi banka ATM'sine götürüldü.

Stell, cesedi aracın ön koltuğuna oturtarak tanıdık bir banka şubesine giden iki kişinin, tanıdık bir banka personelinin yardımıyla "açıklanmayan bir miktar" çektiklerini açıkladı.

Tıp merkezinin önüne bırakıp kaçtıkları ortaya çıktı

Stell açıklamasında, ikilinin para çektikten sonra cesedi Ashtabula İlçesi Tıp Merkezi'ne bırakıp hastane personeline bilgi vermeden hızla oradan ayrılmasıyla olayın ortaya çıktığını söyledi.

Yetkililer, şüphelilerin mahkemeye çıkarıldığını doğruladı ancak ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.