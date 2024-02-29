ABD'de damar yolu bulunamayan seri katilin idamı iptal edildi ABD'de idam cezasına çarptırılan seri katil Thomas Eugene Creech'in infazı, defalarca denenmesine rağmen bulunamayan damar yolu nedeniyle iptal edildi.

ensonhaber.com

İdam cezasının yürürlükte olduğu ABD'de, dünya kamuoyuna yansıyan bir olay yaşandı.

5 kişinin katili olan Thomas Eugene Creech isimli suçlu, 1974'te hapse girdi.

Creech, 1981'de hapishanede 22 yaşındaki mahkum arkadaşı David Dale Jensen'i öldüresiye dövdüğünde ömür boyu hapis cezası, idam cezasına döndü.

Damar yolunu aradılar ama bir türlü bulamadılar

Creech'in dün Idaho Güvenlik Kurumu'ndaki infazı, üç tıbbi ekip üyesinin serum takmak için sekiz kez damar yolu bulmayı denemesine rağmen ulaşılamayınca iptal edildi.

Ceza İnfaz Kurumu Direktörü Josh Tewalt, tıbbi ekibin bazı denemelerde damara ulaşamadığını, bazılarında ise ulaşabilseler de damar kalitesi konusunda endişelendiklerini ifade etti.

"İnfaz iptal edildi"

Associated Press'in aktardığına göre Tewalt, "Her girişim birkaç dakika sürse de damar yolu açılamadığı için infaz iptal edildi." dedi.