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ABD'de sevgilisini kurtarmak için başvurduğu yöntem şaşırttı

ABD'de sevgilisini kurtarmak için başvurduğu yöntem şaşırttı

ABD'de bir kadın gözaltına alınmak üzere olan sevgilisini kurtarmak için polislere twerk yaptı.