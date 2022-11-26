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    ABD'de sevgilisini kurtarmak için başvurduğu yöntem şaşırttı

    ABD'de bir kadın gözaltına alınmak üzere olan sevgilisini kurtarmak için polislere twerk yaptı.
    • 26.11.2022 - 14:32
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    ABD'de sevgilisini kurtarmak için başvurduğu yöntem şaşırttı

    ABD'nin Missouri eyaletinin Kansas şehrinde yaşanan bir olay izleyenleri şaşırttı.

    Kavga çıkaran ve çevredekilere fiziksel saldırıda bulunan bir adama, iki polis tarafından müdahalede bulunuldu.

    Gözaltına alınmamak için polisle boğuşan adama, kız arkadaşından ilginç bir yardım geldi.

    Polislerin dikkatini dağıtmak için 'twerk' yaptı

    Şahsın kız arkadaşı polislerin önüne geçti, eteğini yukarı sıyırdı ve twerk yaptı.

    Kadın, amacının sevgilisini “kurtarmak” ve “polislerin dikkatini dağıtmak” olduğunu öne sürdü.

    ABD de sevgilisini kurtarmak için başvurduğu yöntem şaşırttı #1

    ABD de sevgilisini kurtarmak için başvurduğu yöntem şaşırttı #2

    ABD de sevgilisini kurtarmak için başvurduğu yöntem şaşırttı #3

    ABD de sevgilisini kurtarmak için başvurduğu yöntem şaşırttı #4


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