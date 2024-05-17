Haberler



Dünya



ABD'de şiddetli fırtına can aldı

ABD'de şiddetli fırtına can aldı Teksas eyaletinin en büyük kenti olan Houston'da dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtınalarda 4 kişi hayatını kaybederken bazı gökdelenlerin de camları patladı.