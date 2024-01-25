DHA
Dünyanın birçok noktasında kış mevsimi etkisini hissettiriyor.
Bunlardan biri de ABD.
Hafta boyunca şiddetli yağışların etkili olduğu ülkede, vatandaşlar mağduriyet yaşıyor.
Dereye sürüklendi
Kaliforniya’nın Livermore ilçesinde de bir kadın sürücü, aracıyla dere yolunu geçerken şiddetli yağışların fırtınaya dönüşmesinden etkilendi.
Seyir halinde ilerlerken debisi yükselen derede aracıyla sürüklendi.
15 saat boyunca kurtarılmayı bekledi
Ters dönen aracıyla derenin ortasında 15 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen kadını, ertesi gün yakınlarda kamp kuran kişiler fark etti.
Olay yerine gelen acil müdahale ekipleri, kadını helikopterle kurtardı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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