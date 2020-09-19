ABD’de sıfır otomobiller kazada perte çıktı

Tavanı yüksek olan tren, köprü altından geçmeye çalışırken, 2 milyon dolarlık zarar oluşturdu.

Amerika’da Ford ve Lincoln marka sıfır otomobilleri taşıyan tren, köprüye çarptı.

Yüksek olduğu belirlenen tren, geçişi sırasında tüm otomobilleri perte çıkardı.

Köprü ile ilk teması anlamayan makinist yoluna devam edince, trenin tavan kısmı da kalktı.

2 MİLYONLUK ZARAR

Bu anlar kameraya yansırken, zararın 2 milyon dolar olduğu belirtildi.

Amerika'da sıfır otomobili perte çıkaran tren kazası İZLE