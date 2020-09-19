- Haberler
- Dünya Haberleri
- ABD’de sıfır otomobiller kazada perte çıktı
ABD’de sıfır otomobiller kazada perte çıktı
Tavanı yüksek olan tren, köprü altından geçmeye çalışırken, 2 milyon dolarlık zarar oluşturdu.
- Haber Merkezi
- 19.09.2020 - 09:35
Amerika’da Ford ve Lincoln marka sıfır otomobilleri taşıyan tren, köprüye çarptı.
Yüksek olduğu belirlenen tren, geçişi sırasında tüm otomobilleri perte çıkardı.
Köprü ile ilk teması anlamayan makinist yoluna devam edince, trenin tavan kısmı da kalktı.
2 MİLYONLUK ZARAR
Bu anlar kameraya yansırken, zararın 2 milyon dolar olduğu belirtildi.