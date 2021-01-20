ABD'de silah dükkanında arkadaşını vuran adam

Eline aldığı silahı inceleyen kişinin yol açtığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'de silah dükkanında talihsiz bir an yaşandı.

Arkadaşıyla birlikte silahlara bakmak için bir mağazaya giren kişinin kontrol etmek istediği silah ateşlendi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, eline aldığı silahla uğraşmaya başlayan müşteri, yanlışlıkla yanında bulunan arkadaşını vurdu.

Silahın ateşlenmesiyle birlikte dükkandakiler neye uğradığını şaşırdı. Merminin isabet ettiği talihsiz adam yaralandı.

ARKADAŞINI VURDU

Mağaza görevlileri tarafından ilk müdahale yapılan yaralı adam, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Amerika'da silah dükkanında arkadaşını vuran adam ViDEO