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- ABD'de silah dükkanında arkadaşını vuran adam
ABD'de silah dükkanında arkadaşını vuran adam
Eline aldığı silahı inceleyen kişinin yol açtığı olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
- Haber Merkezi
- 20.01.2021 - 09:08
- Güncelleme : 20.01.2021 - 09:34
ABD'de silah dükkanında talihsiz bir an yaşandı.
Arkadaşıyla birlikte silahlara bakmak için bir mağazaya giren kişinin kontrol etmek istediği silah ateşlendi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, eline aldığı silahla uğraşmaya başlayan müşteri, yanlışlıkla yanında bulunan arkadaşını vurdu.
Silahın ateşlenmesiyle birlikte dükkandakiler neye uğradığını şaşırdı. Merminin isabet ettiği talihsiz adam yaralandı.
ARKADAŞINI VURDU
Mağaza görevlileri tarafından ilk müdahale yapılan yaralı adam, daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Amerika'da silah dükkanında arkadaşını vuran adam ViDEO