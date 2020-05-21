Saldırgan, 3 kişiyi yaralamadan önce "Avcı olacağım" ifadesini kullandı.

Olay, Arizona eyaletinde yaşandı.

Silahlı bir saldırgan, bir AVM'de düzenlediği saldırıda en az 3 kişiyi yaraladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Adının Armando Hernandez olduğu belirtilen 20 yaşındaki saldırgan, o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

"AVCI OLACAĞIM"

Westgate bölgesinde saldırı kaydına aracın içinde başlayan Hernandez, "Merhaba, ben Armando Junior Hernandez. Avcı olacağım." ifadelerinin ardından arka koltuktaki silahları gösterdi.

ABD'de silahlı saldırgan canlı yayın yaptı VİDEO

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Daha sonra aracından inerek maske takan saldırgan, silahıyla etrafa rastgele ateş açtı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Yetkililer, halkı Westgate bölgesinden uzak durmaları yönünde uyardı. Amerikan polisinin, saldırganı gözaltına aldığı belirtildi.

YENİ ZELANDA KATLİAMINI HATIRLATTI

ABD'deki saldırı, akıllara Yeni Zelanda'daki katliamı getirdi.

Terörist Brenton Tarrant, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine düzenlediği ve sosyal medyadan canlı yayınladığı silahlı saldırıda 51 kişiyi katletmiş, 49 kişiyi de yaralamıştı.