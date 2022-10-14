ABD'de silahlı saldırı: 1’i polis 5 ölü

Silahlı saldırıların dur durak bilmeyen ülkesi ABD’de yine kan döküldü. Kuzey Carolina eyaletinin Raleigh şehrinde bir saldırgan, 1’i polis 5 kişiyi öldürdü. Saldırıda 2 kişi de yaralandı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin en kalabalık ikinci şehri olan Raleigh’teki yürüyüş parkurunda bir saldırgan ateş açtı.

Saldırı sırasında aralarında 1 polis memurunun da bulunduğu 5 kişi öldü.

Polis yetkilileri, Raleigh'te 5 kişiyi öldüren saldırganın saatlerce kaçtıktan sonra bir evde sıkıştırılıp yakalandığını bildirdi.

2 yaralı var

"Beyaz genç erkek" olarak tanımlanan şüpheli, yerel saatle 21.00'de gözaltına alındı.

Polis, arama esnasında bölgedekileri evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

Biri polis iki kişi de bu saldırıdan yaralı kurtuldu ve hastaneye kaldırıldı.

“Bu gece terör kapımıza kadar geldi”

Eyalet Valisi Roy Cooper, "Bu gece terör kapımıza kadar geldi. Her topluluğun kabusu Raleigh'e geldi. Bu, işlenen anlamsız, korkunç ve çileden çıkaran bir şiddet eylemidir." dedi.

Raleigh Belediye Başkanı Mary-Ann Baldwin de "Amerika'daki bu akılsız şiddeti durdurmalıyız, silahlı şiddeti ele almalıyız. Yapacak çok işimiz var ve bu gece yas tutacak çok şeyimiz var." diye konuştu.

AA’nın haberine göre s​​​​aldırganın kimliği açıklanmadı.