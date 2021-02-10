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    ABD’de silahlı saldırı: 5 yaralı

    Minnesota eyaletinde 67 yaşında bir kişi, sağlık merkezine silahlı saldırı düzenleyerek 5 kişiyi yaraladı.
    • İHA
    • 10.02.2021 - 05:31
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 05:41
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    ABD’de silahlı saldırı: 5 yaralı

    ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Buffola’da bulunan Allina Sağlık Kliniği’nde silahlı saldırı meydana geldi.

    SALDIRGAN 67 YAŞINDA

    Buffalo Polis Departmanından yapılan açıklamada, saldırıyı 67 yaşında erkeğin düzenlediği belirtildi.

    Saldırıda ilk belirlemelere göre 3’ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis, saldırı ile ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

    ABD’de silahlı saldırı: 5 yaralı VİDEO


    DURUM KONTROL ALTINDA

    ABD Alkol Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) tarafından yapılan açıklamada, kolluk kuvvetlerinin Buffalo’daki sağlık tesisinde bulunan aktif bir silahlı saldırgana müdahale ettikleri belirtildi. ATF, saldırı ile ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

    Buffalo Polis Şefi Pat Budke yerel bir kanala verdiği demeçte, klinikteki durumun kontrol altına alındığını ve artık halk için bir tehdit olmadığını belirtti.

    Budke, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi vermezken, saldırıda kurbanların olduğunu sözlerine ekledi.

    ABD’de silahlı saldırı: 5 yaralı #1

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