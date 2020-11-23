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    ABD'de sinagogda yapılan düğüne 7 bin kişi katıldı

    ABD'nin New York Valisi Andrew Cuomo, koronavirüs kısıtlamalarına rağmen bir sinagogda 7 bin kişinin katılımıyla düzenlenen düğüne tepki gösterdi.
    • DHA
    • 23.11.2020 - 16:42
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 16:52
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    ABD'de sinagogda yapılan düğüne 7 bin kişi katıldı

    ABD'nin New York kentinin beş büyük bölgesinden biri olan Brooklyn'de buunan Yetev Lev tapınağında, Satmar Büyük Haham Aaron Teitelman'ın torunu Yoel Teitelbaum'un Hasidik düğününe 7 bin kişi katıldı.

    "DÜĞÜNE KATILAN HERKES SUÇLUDUR"

    New York Valisi Andrew Cuomo, koronavirüse rağmen sinagogda maskesiz düzenlenen düğüne “Bu yasa dışı ve New York halkına saygısızlık. Bu konuda düğüne katılan herkes suçludur.” diyerek tepki gösterdi.

    ABD de sinagogda yapılan düğüne 7 bin kişi katıldı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Gizli tutulması için kişilerin düğüne yalnızca sözlü olarak davet edildiğini belirten Cuomo, “Böyle bir şeyin sır olarak kalması nasıl mümkün olabilir?" diyerek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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