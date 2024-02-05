ABD'de sınır kriz büyüyor: 14 eyalet valisi Biden'a karşı gövde gösterisi yaptı ABD'de sınır güvenliği anlaşmazlığının devam ettiği Texas'ın Valisi Greg Abbott, beraberinde 14 Cumhuriyetçi valiyle basın toplantısı düzenleyerek, ABD Başkanı Joe Biden'a sınır güvenliği konusunda ortak bir tavır içinde oldukları mesajını verdi.

AA

ABD'de merkezi yönetimle eyaletler arasında yaşanan kriz sürüyor.

Bilindiği üzere Texas Valisi Greg Abbott, Joe Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Biden yönetimi ve valiler arasındaki kriz büyüyor

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Texas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

Ortak basın toplantısı düzenlediler: Gövde gösterisi yaptılar

Yaşananlar sonrası Hindistan ziyaretinin ardından ABD'ye dönen Texas Valisi Abbott, federal hükümet ve Yüksek Mahkeme ile sınır anlaşmazlığı yaşanan Eagle Pass kentinde sınır noktasında Cumhuriyetçi valilerle ortak basın toplantısı düzenledi.

Aralarında Georgia, Arkansas, Indiana, Missouri ve Tennessee gibi eyaletlerin bulunduğu 14 eyaletin Cumhuriyetçi valisi, Abbott'a desteklerini göstermek amacıyla basın toplantısında kameralar karşısına geçti.

Burada yaptığı konuşmada Biden'a yüklenen Abbott, sınır güvenliğini Washington'ın sağlamaması nedeniyle bu görevin kendilerine kaldığını savundu ve sınır güvenliği konusunda Biden'a karşı diğer Cumhuriyetçi valilerle ortak hareket edeceklerini belirtti.

Daha fazla dikenli tel çekme vaadinde bulundu: Tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz

Sınıra daha fazla dikenli tel çekme vaadinde bulunan Vali Abbott, sınırdan yasa dışı göçmen geçişlerini önleyebilmek için gereken tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini ifade etti.

Yüksek Mahkeme'nin federal görevlilerin girmesine izin verdiği Shelby Park'a girişleri kontrol altında tutmaya devam edeceklerini vurgulayan Abbott, "Ne kadar gerekiyorsa o kadar buradayız." dedi.

Cumhuriyetçi valiler destek verdi

Diğer Cumhuriyetçi valiler de yaptıkları açıklamalarda, Biden yönetimini sınırları yasadışı girişlere açık hale getirdiği suçlamasıyla sert şekilde eleştirdi.

Texas Valisi Abbott'a gerektiği kadar Ulusal Muhafız ve diğer destek unsurlarından gönderme sözü veren Cumhuriyetçi valiler, bu konuda Texas eyaletinin yanında olduklarını mesajını paylaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)