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- ABD'de siyahi kişiye polis şiddeti kamerada
ABD'de siyahi kişiye polis şiddeti kamerada
Kırmızı ışık ihlalinin ardından polisten kaçtığı öne sürülen Zekee Rayford, evinin önünde darbedilerek şok tabancasıyla gözaltına alındı.
- DHA
- 28.11.2020 - 16:10
ABD'de hız kesmeyen polis şiddetine bir yenisi daha eklendi.
Teksas eyaletinin Schertz şehrinde, 18 yaşındaki siyahi Zekee Rayford'un kırmızı ışık ihlali sonrası sağ çekmek yerine polisten kaçtığı öne sürüldü.
Evine giden Rayford, kapısının önünde polis şiddetine maruz kaldı.
TEKMELEYİP, ŞOK TABANCASIYLA MÜDAHALE ETTİLER
Babasına seslenerek kapıya doğru koşan Rayford, arkasından gelen polis memurları tarafından gözaltına alınmak üzere yere yatırıldı.
Polisler tarafından tekmelenen Rayford, şok tabancası ile etkisiz hale getirilerek kelepçelendi.
Yaşanan o anlar ise evin güvenlik kamerasına yanısdı.