ABD'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor Florida, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde yaklaşık 9 milyon insanın yaşadığı bölgede, 12 kasırganın çıktığı ve hasara neden olduğu belirtildi. Vatandaşların dikkatli olması için ise peş peşe uyarılar yapılıyor.

AA

Soğuk hava dalgası ABD'yi vurdu...

Florida, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina eyaletlerinde çıkan kasırga, büyük hasara neden oldu.

Doğu yakası boyunca yağış beklenildiği duyurulurken; Atlanta, Washington DC ve New York gibi kalabalık olan şehirlerde su baskınları yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

400 bin ev ve iş yerinin elektriği kesildi

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden Poweroutages sitesine göre, şiddetli rüzgarlar nedeniyle ABD genelinde yaklaşık 400 bin ev ve iş yerinin elektriği kesildi, ülkenin doğusunda yer alan Florida, Georgia ve Kuzey Carolina elektrik kesintisinden en çok etkilenen eyaletler oldu.

ABD'deki kış şartları hava yolu ulaşımını da etkiledi. Ülkedeki hava trafiği istatistiklerini tutan FlightAware sitesine göre, olumsuz hava şartları yüzünden 966 uçuş iptal edildi, 5 bin 580 uçuş gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

Olağanüstü hal ilan edildi

Kasırgaların sık görüldüğü Florida'da Vali Ron DeSatnis, "kuvvetli rüzgar, dolu ve ani sel tehlikesi" ihtimaline karşın, eyaletin 67 ilçesinin 49'unda olağanüstü hal ilan etti.

Yetkililer ayrıca, ülkenin doğu yakasında bugünden itibaren yaklaşık 30 santime kadar kar yağabileceği uyarısında bulunurken, New York'un metropol bölgesinde çarşamba günü, fırtınanın hızının saatte 65-95 kilometre arasında değişeceği ve büyük elektrik kesintisine neden olabileceğini kaydetti.

Olumsuz hava koşullarından yaklaşık 40 milyon insanın etkilenebileceği belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)